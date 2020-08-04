Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, советует представителям многих знаков ничего не бояться и двигаться только вперед. Погружайтесь в работу с головой, результат увидите совсем скоро. Читайте гороскоп на 4 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Не давайте озабоченности и делам расшатывать ваш внутренний покой. Вторник будет одним из тех дней, в которые лучше больше делать, чем говорить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Овнов

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко дасться трезвое мышление, которое поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Тельцов

Тельцам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело ныряйте в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и любовных дел и творчества.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Близнецов

Сегодня у Близнецов может произойти большое пробуждение силы. Однако такое открытие может не всем нравиться. Некоторым может быть слишком трудно справиться с новой силой, что может привести к негативным последствиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Раков

Раки сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отвергайте условности и беритесь покорять сердца. Есть высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.

Лев (23 июля – 24 августа)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Львов

Львам сегодня стоит ожидать успех в делах – у вас точно, легко и понятно получится выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Дев

Девам в этот день не стоит ждать подарков судьбы. Стоит брать инициативу в свои руки и самостоятельно решать дело за делом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Весов

В этот день Весы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Скорпионов

Скорпионов ждет предложение, которое потребует внимательного подхода к его рассмотрению. Вероятно, что для получения желаемого, придется выйти из привычной зоны комфорта. Стоит найти отвагу, чтобы изменения в жизни наконец состоялись.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Стрельцов

Некоторым Стрельцам старая связь не позволяет найти счастье с кем-то другим. А другим развиваться не позволяют закоренелые привычки и стереотипы. В обоих случаях, стоит покончить со страхом перед новым, ведь это сдерживает ваш рост.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Козерогов

Не стоит слишком переживать из-за срыва договоренностей, встреч, ошибок на работе. Уже в ближайшее время вы увидите, что "провал" на самом деле открыл окно новых, незамеченных до этого возможностей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Водолеев

Водолеям не стоит торопить события на амурном фронте. Если вы заинтересовались кем-то, попробуйте немного подождать, чем принимать решение в спешке. Есть шансы, что все окажется не совсем таким, как выглядит на первый взгляд.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Рыб

Рыб сегодня будет ждать нелегкая задача, но ее решение даст очень выгодные плоды. Не стоит терять время на второстепенные дела. День потребует полной концентрации на выполнении запланированного.