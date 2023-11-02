Ждет что-то особенное: в каких знаков зодиака начнется новая жизнь в 2024 году
В определенный момент жизни все люди нуждаются в переменах. Астрологи предсказывают, что у некоторых знаков зодиака в 2024 году начнется новая страница жизни.
Речь идет о Стрельцах, Девах и Близнецах. Судьба готовит сюрпризы для этих знаков зодиака, передает 24 Канал.
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Стрелец
В Новом году у этого знака появится множество сил и энергии. Захочется ставить новые цели и добиваться их. Обратите внимание на свою интуицию. Она подскажет, что и как вам лучше делать. И вперед к мечтам!
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Дева
Астрологи предполагают кардинальные изменения в жизни Дев. Речь идет о переезде в другой город, расставании с партнером или масштабном путешествии. В любом случае, все станет только лучше, чем было.
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Близнецы
У Близнецов заложен большой потенциал. Они могут абсолютно все, главное – верить в себя. В 2024 году может произойти большой прорыв в карьере – значительное повышение зарплаты или новая должность.
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