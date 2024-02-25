У Овнов, например, состоится важная встреча, а Весы отправятся в магазин за подарками для родных. Подробнее читайте в гороскопе LifeStyle 24.

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Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 февраля для Овнов

Сегодня у Овнов запланирована важная встреча, которая может кардинально изменить жизнь. Поэтому представители этого знака зодиака очень переживают. Однако астрологи говорят, что вы лучше всего проявите себя, поэтому стоит отпустить тревогу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 февраля для Тельцов

Тельцам сегодня поступит интересное предложение. Вы еще такого никогда не делали, поэтому попросите дать время, чтобы все хорошо обдумать. На самом деле отказаться будет достаточно сложно, ведь азарт пока побеждает рациональность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 февраля для Близнецов

Близнецам кажется, будто родной человек их обманывает. Поэтому на следующей неделе стоит проследить за его поведением, чтобы узнать, правдивы ли ваши догадки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 февраля для Раков

Раки сегодня целый день проведут в дороге. Сможете проанализировать свою жизнь, потому что в последнее время там царит беспорядок. Возможно, найдете какой-то выход из этой ситуации.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 февраля для Львов

У Львов воскресенье пройдет замечательно, целый день будет хорошее настроение. Не нужно валяться до вечера в постели, выйдите немного на улицу, встретьтесь с друзьями. Вам стоит больше отдыхать от работы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 февраля для Дев

Девы уже давно хотят записаться на сеанс к психологу. Однако пока что вы не нашли хорошего специалиста. Выделите на это время сегодня, чтобы поскорее начать решать проблемы, которые беспокоят уже давно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 февраля для Весов

Весы хотят порадовать родных, поэтому планируют отправиться в магазин за подарками. Астрологи говорят, что это прекрасная идея. Вы точно сможете поднять настроение близким.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 февраля для Скорпионов

Скорпионы немного выпали из реальности. Вы увлеклись фильмами, сериалами и книгами, поэтому не всегда удается следить за всеми событиями, происходящими вокруг. Фантастический мир – это прекрасно, однако не нужно там долго засиживаться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 февраля для Стрельцов

Сейчас Стрельцам никак не обойтись без поддержки родных и друзей. Вам сложно справляться со всеми трудностями самостоятельно. Поэтому нуждаетесь в теплых словах и советах.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 25 февраля для Козерогов

Козероги наконец-то начали больше внимания обращать на свое моральное состояние. Теперь нужно активно прорабатывать травмы, которые беспокоят еще с детства.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 февраля для Водолеев

Водолеям срочно нужно собраться с силами. Ведь впереди сложные жизненные испытания, которые потребуют сконцентрированности и быстрых действий. У вас не будет времени на отдых и лишние волнения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 февраля для Рыб

Сейчас у Рыб один из лучших периодов на работе. Появились интересные проекты, в коллектив пришли новые люди. Поэтому значительно повысились мотивация и производительность. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы проявить себя.