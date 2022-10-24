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Гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Овнов

Овнам сегодня нужно доделать все висящие в списке дела еще с начала октября. Вам достаточно времени, энергии и сил, чтобы выполнить все запланированное.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Тельцов

День удачен для поездок. Хорошими покажутся командировки, также благоприятной будет маленькая поездка с друзьями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Близнецов

День удачен для рисков. Можете принять участие в розыгрыше. Астрологи говорят, что у вас есть большой шанс на победу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Раков

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Львов

Сегодня Львы смогут легко достичь своей цели. Вам нужно только отбросить из головы лишние мысли и заняться собой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Дев.

Сегодняшний день потребует от вас непростых решений. Однако вам нужно взять все силы в кулак и доказать, что вы можете сделать гораздо больше, чем от вас ожидают.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Весов

Весам не стоит рассказывать все детали личной жизни друзьям. Пусть некоторые вещи останутся с вами, не все нужно выносить вообще.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам отпустить эмоции, омрачающие ваш разум. Это мешает вам жить полноценной жизнью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Стрельцов

Стрельцов сегодня ждет долгожданный звонок. Вероятно, вам позвонит по телефону человек, с которым вы оборвали связь, но очень соскучились друг за другом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Козерогов

Козероги слишком погрузились в мечтах. Астрологи советуют вам выйти из этого состояния и начать делать какие-то первые шаги, а не просто витать в облаках.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Водолеев

Водолеям не стоит сегодня слишком сильно суетиться. Выполняйте все задания спокойно, без лишней спешки.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 октября 2022 года для Рыб

Пришло время все расставить по полочкам. Снимите, наконец, с себя розовые очки и поставьте себя на первое место в жизни.