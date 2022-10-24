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Гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Овнов
Овнам сегодня нужно доделать все висящие в списке дела еще с начала октября. Вам достаточно времени, энергии и сил, чтобы выполнить все запланированное.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Тельцов
День удачен для поездок. Хорошими покажутся командировки, также благоприятной будет маленькая поездка с друзьями.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Близнецов
День удачен для рисков. Можете принять участие в розыгрыше. Астрологи говорят, что у вас есть большой шанс на победу.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Львов
Сегодня Львы смогут легко достичь своей цели. Вам нужно только отбросить из головы лишние мысли и заняться собой.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Дев.
Сегодняшний день потребует от вас непростых решений. Однако вам нужно взять все силы в кулак и доказать, что вы можете сделать гораздо больше, чем от вас ожидают.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Весов
Весам не стоит рассказывать все детали личной жизни друзьям. Пусть некоторые вещи останутся с вами, не все нужно выносить вообще.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам отпустить эмоции, омрачающие ваш разум. Это мешает вам жить полноценной жизнью.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Стрельцов
Стрельцов сегодня ждет долгожданный звонок. Вероятно, вам позвонит по телефону человек, с которым вы оборвали связь, но очень соскучились друг за другом.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Козерогов
Козероги слишком погрузились в мечтах. Астрологи советуют вам выйти из этого состояния и начать делать какие-то первые шаги, а не просто витать в облаках.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Водолеев
Водолеям не стоит сегодня слишком сильно суетиться. Выполняйте все задания спокойно, без лишней спешки.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 октября 2022 года для Рыб
Пришло время все расставить по полочкам. Снимите, наконец, с себя розовые очки и поставьте себя на первое место в жизни.