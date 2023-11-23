Каким будет сегодняшний день: гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи подготовили рекомендации на четверг для всех знаков зодиака. Некоторым людям они советуют прислушаться, чтобы не испортить себе этот день.
Например, Рыбам не стоит кому-то рассказывать свои тайны, а Львам нужно спокойнее реагировать на критику. Все детали узнайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.
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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 ноября для Овнов
Хороший день, чтобы начать новое дело. Астрологи рекомендуют Овнам сегодня проявить свое творчество и воображение на максимум.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 ноября для Тельцов
Сходите на шоппинг. Новые вещи значительно улучшат ваше настроение. Возможно, удастся купить что-нибудь действительно полезное. Можете взять с собой подругу или друга, чтобы было повеселее.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 ноября для Близнецов
Близнецам сегодня следует провести день дома. Не приглашайте гостей и не ходите никуда. Вам есть о чем подумать. А для этого нужна максимальная сконцентрированность и покой вокруг.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 ноября для Раков
Скоро у Раков возникнут новые отношения. В жизнь придет много романтики, нежности, заботы и комплиментов. Вы наконец-то встретите человека, с которым захотите строить общее будущее.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 ноября для Львов
Вы слишком близко к сердцу воспринимаете любую критику. Не стоит так сильно переживать из-за проблем на работе и дома. Сохраните свое здоровье.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 ноября для Дев
У Дев начались сильные проблемы со сном, которые следует решать срочно. Ведь скоро у вас совсем не останется сил на новые свершения. Обратитесь за помощью к врачу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 ноября для Весов
Чтобы добиваться больших целей, иногда нужно много работать. Поэтому сейчас у вас период, когда сложно найти хоть одну свободную минутку. Однако астрологи говорят, что в будущем Весы поблагодарят себя за проделанную работу.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 ноября для Скорпионов
Скорпионам следует чаще посещать культурные события. Вы не только хорошо проведете время, но и извлечете много пользы для своего саморазвития.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 ноября для Стрельцов
В последнее время Стрельцы очень много думают перед сном. Это вообще не позволяет вам расслабиться. Вечер и ночь – время отдыха: как морального, так и физического.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 ноября для Козерогов
Несчастья преследуют Козерогов. Кажется, будто из вас кто-то решил поиздеваться. Однако это хорошо укрепит характер. В дальнейшем вы будете более стойко принимать любые трудности.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 ноября для Водолеев
Сегодня Водолеям следует хорошо показать себя на рабочем совещании. У вас множество классных идей, поэтому не бойтесь их выражать. Ждите повышения должности.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 ноября для Рыб
Астрологи советуют Рыбам никому не рассказывать свои тайны. Кто-нибудь может использовать их против вас. Тогда придется долго разгребать проблемы, которые устроит этот человек.