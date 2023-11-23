Например, Рыбам не стоит кому-то рассказывать свои тайны, а Львам нужно спокойнее реагировать на критику. Все детали узнайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

К несчастью В декабре 3 знака зодиака будут переживать расставание

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 ноября для Овнов

Хороший день, чтобы начать новое дело. Астрологи рекомендуют Овнам сегодня проявить свое творчество и воображение на максимум.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 ноября для Тельцов

Сходите на шоппинг. Новые вещи значительно улучшат ваше настроение. Возможно, удастся купить что-нибудь действительно полезное. Можете взять с собой подругу или друга, чтобы было повеселее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 ноября для Близнецов

Близнецам сегодня следует провести день дома. Не приглашайте гостей и не ходите никуда. Вам есть о чем подумать. А для этого нужна максимальная сконцентрированность и покой вокруг.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 ноября для Раков

Скоро у Раков возникнут новые отношения. В жизнь придет много романтики, нежности, заботы и комплиментов. Вы наконец-то встретите человека, с которым захотите строить общее будущее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 ноября для Львов

Вы слишком близко к сердцу воспринимаете любую критику. Не стоит так сильно переживать из-за проблем на работе и дома. Сохраните свое здоровье.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 ноября для Дев

У Дев начались сильные проблемы со сном, которые следует решать срочно. Ведь скоро у вас совсем не останется сил на новые свершения. Обратитесь за помощью к врачу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 ноября для Весов

Чтобы добиваться больших целей, иногда нужно много работать. Поэтому сейчас у вас период, когда сложно найти хоть одну свободную минутку. Однако астрологи говорят, что в будущем Весы поблагодарят себя за проделанную работу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 ноября для Скорпионов

Скорпионам следует чаще посещать культурные события. Вы не только хорошо проведете время, но и извлечете много пользы для своего саморазвития.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 ноября для Стрельцов

В последнее время Стрельцы очень много думают перед сном. Это вообще не позволяет вам расслабиться. Вечер и ночь – время отдыха: как морального, так и физического.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 ноября для Козерогов

Несчастья преследуют Козерогов. Кажется, будто из вас кто-то решил поиздеваться. Однако это хорошо укрепит характер. В дальнейшем вы будете более стойко принимать любые трудности.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 ноября для Водолеев

Сегодня Водолеям следует хорошо показать себя на рабочем совещании. У вас множество классных идей, поэтому не бойтесь их выражать. Ждите повышения должности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 ноября для Рыб

Астрологи советуют Рыбам никому не рассказывать свои тайны. Кто-нибудь может использовать их против вас. Тогда придется долго разгребать проблемы, которые устроит этот человек.