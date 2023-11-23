Например, Рыбам не стоит кому-то рассказывать свои тайны, а Львам нужно спокойнее реагировать на критику. Все детали узнайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.
К несчастью В декабре 3 знака зодиака будут переживать расставание
Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 ноября для Овнов
Хороший день, чтобы начать новое дело. Астрологи рекомендуют Овнам сегодня проявить свое творчество и воображение на максимум.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 ноября для Тельцов
Сходите на шоппинг. Новые вещи значительно улучшат ваше настроение. Возможно, удастся купить что-нибудь действительно полезное. Можете взять с собой подругу или друга, чтобы было повеселее.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 ноября для Близнецов
Близнецам сегодня следует провести день дома. Не приглашайте гостей и не ходите никуда. Вам есть о чем подумать. А для этого нужна максимальная сконцентрированность и покой вокруг.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 ноября для Раков
Скоро у Раков возникнут новые отношения. В жизнь придет много романтики, нежности, заботы и комплиментов. Вы наконец-то встретите человека, с которым захотите строить общее будущее.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 ноября для Львов
Вы слишком близко к сердцу воспринимаете любую критику. Не стоит так сильно переживать из-за проблем на работе и дома. Сохраните свое здоровье.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 ноября для Дев
У Дев начались сильные проблемы со сном, которые следует решать срочно. Ведь скоро у вас совсем не останется сил на новые свершения. Обратитесь за помощью к врачу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 ноября для Весов
Чтобы добиваться больших целей, иногда нужно много работать. Поэтому сейчас у вас период, когда сложно найти хоть одну свободную минутку. Однако астрологи говорят, что в будущем Весы поблагодарят себя за проделанную работу.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 ноября для Скорпионов
Скорпионам следует чаще посещать культурные события. Вы не только хорошо проведете время, но и извлечете много пользы для своего саморазвития.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 ноября для Стрельцов
В последнее время Стрельцы очень много думают перед сном. Это вообще не позволяет вам расслабиться. Вечер и ночь – время отдыха: как морального, так и физического.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 ноября для Козерогов
Несчастья преследуют Козерогов. Кажется, будто из вас кто-то решил поиздеваться. Однако это хорошо укрепит характер. В дальнейшем вы будете более стойко принимать любые трудности.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 ноября для Водолеев
Сегодня Водолеям следует хорошо показать себя на рабочем совещании. У вас множество классных идей, поэтому не бойтесь их выражать. Ждите повышения должности.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 ноября для Рыб
Астрологи советуют Рыбам никому не рассказывать свои тайны. Кто-нибудь может использовать их против вас. Тогда придется долго разгребать проблемы, которые устроит этот человек.