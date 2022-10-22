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Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Овнов
В работе Овнов сегодня возникнут неожиданные препятствия. Вам будет трудно сосредоточиться на чем-то одном, так что придется делать несколько дел одновременно.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Тельцов
Тельцам нужно побыть в одиночестве и максимально сократить свое общение с другими людьми. За серьезные дела браться не стоит, поскольку вы не сможете их успешно выполнить.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Близнецов
Сегодня Близнецы могут поссориться с близкими. Чтобы такого не произошло – взвешивайте каждое слово и не поддавайтесь эмоциям.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Львов
Все недоразумения за последние несколько дней, наконец, начнут проясняться. Вы можете легко урегулировать любые сложные вопросы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Дев.
Девы сегодня встретят критику от близких. Не воспринимайте все сильно вштики, поскольку многие вещи будут правдивыми.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Весов
Весам следует избавиться от своих ошибочных соображений. Вы можете упасть в глазах друзей из-за того, что придумали себе лишние вещи.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Скорпионов
Скорпионам нужно самостоятельно справиться со своими проблемами. Дайте себе возможность решить все вопросы без каких-либо других посторонних лиц.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Стрельцов
Стрельцам сегодня нужно быть честными – с самими собой и с окружающими. Не прячьте ничего за пазухой и говорите все как есть.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Козерогов
Козерогам сегодня нужно избавиться от мелких неприятностей. Самостоятельно решите все свои вопросы. Постарайтесь сделать так, чтобы главное участие в своей жизни принимали именно вы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Водолеев
Водолеям следует возобновить отношения с людьми, с которыми вы просто перестали общаться. Сегодня вам будет легко общаться и даже строить общие планы.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 октября 2022 года для Рыб
Рыбам следует сегодня избегать любых финансовых операций. День неудачен для оплаты счетов и перевода средств за границу.