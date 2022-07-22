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Гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Овнов
Овнам следует в этот день прислушиваться к советам близких. Вам могут подсказать правильную мысль, которую нужно взять на вооружение.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Тельцов
Тельцов ждет спокойный день. В вашей жизни все будет спокойно. На работе и дома никаких проблем не предвидится.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Близнецов
Близнецы с утра будут очень расстроены. Вероятно, у ваших родителей будут некоторые проблемы со здоровьем, которые нужно немедленно решить.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Львов
У Львов могут быть проблемы в этот день с венами, позвоночником и тазобедренной частью. Если вы переживаете за свое состояние – проконсультируйтесь с врачом.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Дев.
Девам стоит отбросить в этот день всю свою лень и заняться серьезными делами. Помните, что под лежащий камень вода не течет.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Весов
Идите сегодня друг другу на уступки и не показывайте свой эгоизм. Находите компромисс, ведь ссора лишь обострит ваше депрессивное состояние.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Скорпионов
Астрологи советуют в этот день на работе обходить любые юридические вопросы. Звонки в налоговую также следует отсрочить.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Стрельцов
Стрельцам рекомендуют экономить средства, поскольку скоро вам придется выложить на срочные нужды немалую сумму.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Козерогов
Открывайте в этот день перед собой новые горизонты, находите постоянно что-нибудь новое. Во второй половине дня вам предстоит приятная встреча с друзьями.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Водолеев
Не рекомендуется в этот день подписывать договоры и другие важные документы. От финансовых операций тоже следует отказаться.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 июля 2022 года для Рыб
Рыбам нужно сегодня провести анализ своих ошибок. Только после того, как вы поймете, в чем были причины ошибочных действий, сможете улучшить свое будущее.