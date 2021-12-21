Гороскоп сегодня, 21 декабря 2021 года, советует Близнецам завершить все давние дела. Стрельцам не советуют заниматься несколькими задачами одновременно. Читайте гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака в материале.

Плодотворной и результативной сегодня будет первая половина дня. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Овнов

Овнам стоит в этот день подумать над своими расходами, ведь есть все шансы остаться ни с чем еще задолго до зарплаты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Тельцов

Тельцов сегодня ждет разговор с руководством, впрочем, он будет носить более положительный характер. Вы поставите перед собой новые цели и согласуете несколько важных вопросов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы успеть выполнить все намеченные планы. Вечером может появиться соблазн отдохнуть за просмотром фильма, впрочем так вы только потратите важное время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Раков

День удачен для создания планов и постановки новых целей перед собой. Не забывайте звонить родным.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Львов

Избегайте эмоциональных нагрузок в первой половине дня. Лучше посвятите время монотонной работе и мелким делам.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Дев

День благоприятен для покупок и встреч с друзьями. Во время разговора ваша подруга поможет вам разглядеть то, чего вы так долго не могли сделать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Весов

Жизненный потенциал Весов будет на пике. Вы сможете выполнить все свои планы быстро и легко. Во второй половине дня сделайте то, что давно откладывали.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Скорпионов

Скорпионов ждет позитивное общение с коллегами и друзьями. Также успешно пройдут переговоры и знакомство с новыми работниками.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Стрельцов

Астрологи не советуют Стрельцам сегодня заниматься несколькими делами одновременно. Ставьте перед собой одну глобальную задачу и постарайтесь доделать ее до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Козерогов

У Козерогов сегодня будет много сил и энергии. Вы будете успевать с задачами не только на работе, но и дома.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Водолеев

День подходит для оплаты счетов и очистки пространства. Избавьтесь от всего, что вас угнетает и стоит в вашем доме без надобности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждет интересный и динамичный день. Вы сможете выполнить многие дела, встретиться с коллегами, обсудить важные проекты и даже выделить время на себя.