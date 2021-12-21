Плідною та результативною сьогодні буде перша половина дня. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Овнів

Овнам варто в цей день подумати над своїми витратами, адже маєте всі шанси залишитися ні з чим ще задовго до зарплати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Тельців

На Тельців сьогодні чекає розмова з керівництвом, втім вона буде мати більше позитивний характер. Ви поставите нові цілі перед собою та узгодите кілька важливих питань.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Близнюків

Близнюкам сьогодні треба прикласти максимум зусиль, аби встигнути виконати всі намічені плани. Ввечері може з'явитися спокуса відпочити за переглядом фільму, втім так ви лише витратите важливий час.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Раків

День вдалий для побудови планів та постановки нових цілей перед собою. Не забувайте телефонувати до рідних.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Левів

Уникайте емоційних навантажень в першій половині дня. Краще присвятіть час монотонній роботі та дрібним справам.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Дів

День сприятливий для покупок та зустрічей з друзями. Під час розмови ваша подруга може допомогти вам побачити те, чого ви так довго не могли зробити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Терезів

Життєвий потенціал Терезів буде на піку. Ви зможете виконати всі свої плани досить швидко та легко. У другій половині дня зробіть те, що давно відкладали.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає позитивне спілкування з колегами та друзями. Також успішно пройдуть переговори та знайомство з новими працівниками.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Стрільців

Астрологи не радять Стрільцям сьогодні займатися кількома справами водночас. Ставте перед собою одне глобальне завдання і постарайтеся доробити його до кінця.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Козерогів

У Козерогів сьогодні буде багато сил та енергії. Ви будете встигати з завданнями не лише на роботі, але й вдома.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Водоліїв

День підходить для оплати рахунків та очищення простору. Позбудьтеся від всього, що вас гнітить та стоїть у вашій оселі без потреби.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 грудня 2021 для Риб

На Риб чекає цікавий та динамічний день. Ви зможете виконати багато справ, зустрітися з колегами, обговорити важливі проєкти та навіть виділити час на себе.