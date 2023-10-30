Названы 5 знаков зодиака, которых в 2024 году ожидает крах в карьере

Большинство из нас боятся потерять работу. Особенно, если долго и добросовестно работал, чтобы подняться по карьерной лестнице.

Уже в следующем году сразу 5 знаков зодиака могут потерпеть крах в карьере. Так, по словам астрологов, это Близнецы, Рыбы, Телец, Стрелец и Дева, пишет 24 Канал.

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Близнецы

У представителей этого знака могут возникнуть проблемы на работе. Избегайте конфликтных ситуаций и будьте готовы к переменам.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

В следующем году вы можете столкнуться с новыми вызовами. Угрожает крах карьеры. Как бы ни было тяжело, знайте, уже скоро все наладится. Не бойтесь сменить сферу деятельности.

Гороскоп для Рыб

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Телец

Возможно, вам придется просмотреть свои профессиональные цели и сменить работу. Не опускайте руки. В скором времени вы найдете занятие по душе, которое будет приносить хороший доход.

Гороскоп для Тельцов

Дева

В начале 2024 года вас, вероятно, ожидает крах карьеры. Однако если хотите остаться, еще можете все изменить. Избегайте конфликтов и сконцентрируйтесь на выполнении поставленных задач.

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Стрелец

Вероятно, вы столкнетесь со сложными ситуациями, которые негативно отразятся на карьере. Однако на самом деле пришло время сменить работу. Отпустите прошлое, откройтесь для новых возможностей. Благодаря этому уже в 2024 году сможете разбогатеть.

Гороскоп для Стрельцов