Это касается Водолеев, Козерогов и Стрельцов. Не пренебрегайте, если плохо себя чувствуете. Потому что может стать хуже.

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Водолей

Пренебрегать своим состоянием в современном мире – крайне рискованно. Потому что совершенно неожиданно может возникнуть какая-нибудь болезнь или другие проблемы со здоровьем. Это от того, что вы долгое время не обращали внимания на тревожные "звоночки".

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Козерог

Козероги имеют склонность с головой погружаться в работу. Плохое питание, отсутствие полноценного сна и вредные привычки только усугубляют ситуацию. Помните, что рано или поздно такие вещи точно отразятся на вашем самочувствии.

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Стрелец

Стрельцы обычно терпят до последнего, но за помощью не обращаются. Это плохо, потому что не всегда оправдано. Если вы долгое время терпите боль или игнорируете какие-то симптомы, это может сыграть с вами в злую шутку. Следите за своим здоровьем.

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