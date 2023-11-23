Для кого 2024 год начнется с финансовых проблем: 3 знака зодиака

Новый год может начаться с финансовых проблем у 3 знаков зодиака. По всей вероятности, они получат неприятную новость.

Телец, Близнецы и Рыбы, уже в первые дни 2024 вы можете столкнуться с неурядицами. Однако не опускайте руки. Вскоре все наладится, передает 24 Канал.

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Телец

Уже в начале нового года у вас могут возникнуть срочные и незапланированные расходы. Так что подготовьтесь и подумайте, как можно приумножить собственный доход.

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Близнецы

Вы можете столкнуться с непредсказуемыми обстоятельствами. Хорошо думайте, во что вкладываете деньги. Есть большой риск потери сбережений.

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Рыбы

Первые недели 2024 могут быть нелегкими. Все из-за возможных финансовых трудностей. Впрочем, уже в феврале ситуация наладится.

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