Неудачный день для Близнецов, Весов и Водолеев: гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что 2 декабря воздушных знаков зодиака будут ждать проблемы. День будет не слишком удачным для них. Поэтому следует прислухатися к советам.

Иначе можете навлечь еще больше проблем. В таком случае, декабрь станет для вас одним из самых плохих месяцев 2023 года. Детальнее о том, каким будет день для этих и других знаков зодиака, расскажет 24 Канал в своем повседневном гороскопе.

Романтично Эти 4 знака зодиака встретят любовь в декабре

Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 декабря для Овнов

Овны сегодня смогут насладиться прекрасной погодой на улице и наконец-то встретиться с друзьями. День пройдет в хорошей и веселой компании.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 декабря для Тельцов

Астрологи настаивают на том, чтобы Тельцы провели эту субботу в домашней атмосфере. Время с родными поможет улучшить ментальное здоровье.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 декабря для Близнецов

Близнецов с самого утра ошарашат плохими новостями. Вы будете отходить от услышанного целый день. В ближайший месяц придется решать много проблем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 декабря для Раков

Ракам следует меньше накручивать себя. Эмоции иногда выходят из берегов. Представители этого знака зодиака очень импульсивны, поэтому иногда им трудно держать себя в руках.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 декабря для Львов

Сегодня Львам как никогда важно заручиться поддержкой родных и друзей. Вы не сможете самостоятельно преодолеть все жизненные трудности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 декабря для Дев

Дев ждут новые карьерные свершения. Пришло время действовать и проявлять решительность и настойчивость. Астрологи советуют не стоять на месте, а двигаться только вперед.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 декабря для Весов

Весы сегодня будут на грани нервного срыва. Трудное начало зимы для представителей этого знака зодиака. Возможно, несчастья догонят вас и в 2024 году.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 декабря для Скорпионов

Сегодня прекрасный день, чтобы попробовать что-нибудь новое. Созвонитесь с друзьями и вместе подумайте, что такое интересное сделать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 декабря для Стрельцов

У Стрельцов – отличный период. Жизнь понемногу налаживается. Однако астрологи советуют быть готовыми к новым вызовам и не терять бдительности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 декабря для Козерогов

Козерогам стоит решиться на кардинальные перемены. Подумайте о том, что могло бы принести в вашу жизнь новые незабываемые эмоции.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 декабря для Водолеев

Сегодня Водолеи не смогут расслабиться. Нужно держать руку на пульсе целый день. Будьте готовы к проблемам на работе, решать их придется именно вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 декабря для Рыб

Рыбы, оставьте прошлое позади. Астрологи настаивают, чтобы вы научились жить сегодняшним днем, а все плохое выбросили даже из воспоминаний.