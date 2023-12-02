Иначе можете навлечь еще больше проблем. В таком случае, декабрь станет для вас одним из самых плохих месяцев 2023 года. Детальнее о том, каким будет день для этих и других знаков зодиака, расскажет 24 Канал в своем повседневном гороскопе.
Романтично Эти 4 знака зодиака встретят любовь в декабре
Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 декабря для Овнов
Овны сегодня смогут насладиться прекрасной погодой на улице и наконец-то встретиться с друзьями. День пройдет в хорошей и веселой компании.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 декабря для Тельцов
Астрологи настаивают на том, чтобы Тельцы провели эту субботу в домашней атмосфере. Время с родными поможет улучшить ментальное здоровье.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 2 декабря для Близнецов
Близнецов с самого утра ошарашат плохими новостями. Вы будете отходить от услышанного целый день. В ближайший месяц придется решать много проблем.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 декабря для Раков
Ракам следует меньше накручивать себя. Эмоции иногда выходят из берегов. Представители этого знака зодиака очень импульсивны, поэтому иногда им трудно держать себя в руках.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 2 декабря для Львов
Сегодня Львам как никогда важно заручиться поддержкой родных и друзей. Вы не сможете самостоятельно преодолеть все жизненные трудности.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 декабря для Дев
Дев ждут новые карьерные свершения. Пришло время действовать и проявлять решительность и настойчивость. Астрологи советуют не стоять на месте, а двигаться только вперед.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 декабря для Весов
Весы сегодня будут на грани нервного срыва. Трудное начало зимы для представителей этого знака зодиака. Возможно, несчастья догонят вас и в 2024 году.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 декабря для Скорпионов
Сегодня прекрасный день, чтобы попробовать что-нибудь новое. Созвонитесь с друзьями и вместе подумайте, что такое интересное сделать.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 декабря для Стрельцов
У Стрельцов – отличный период. Жизнь понемногу налаживается. Однако астрологи советуют быть готовыми к новым вызовам и не терять бдительности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 декабря для Козерогов
Козерогам стоит решиться на кардинальные перемены. Подумайте о том, что могло бы принести в вашу жизнь новые незабываемые эмоции.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 декабря для Водолеев
Сегодня Водолеи не смогут расслабиться. Нужно держать руку на пульсе целый день. Будьте готовы к проблемам на работе, решать их придется именно вам.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 декабря для Рыб
Рыбы, оставьте прошлое позади. Астрологи настаивают, чтобы вы научились жить сегодняшним днем, а все плохое выбросили даже из воспоминаний.