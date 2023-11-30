Звезды предсказывают, что декабрь будет полон любви у Стрельцов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов. О встрече, которая ждет этих знаков, пишет 24 Канал.

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Дева

Своего человека вы встретите совершенно случайно. Впрочем, сразу почувствуете нечто очень близкое и родное. Доверьтесь собственному сердцу.

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Скорпион

В декабре вы можете встретить свою любовь. Кстати, присмотритесь к своему окружению. Возможно, все это время близкий человек был рядом.

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Стрелец

В декабре ваша жизнь может измениться к лучшему. Откройте свое сердце для любви. Впереди важна встреча с человеком, который не сделает вам больно, а наоборот.

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Козерог

Вы так много времени уделяете работе, что забываете о личной жизни. Возьмите отпуск. Вероятно, именно во время него встретите человека, который будет понимать вас с пол слова и сделает по-настоящему счастливыми.

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