Сегодня большинство знаков Зодиака смогут решить наболевшие вопросы, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Овнов

Овнам сегодня не стоит беспокоиться по пустякам. Отбросьте все дурные мысли и начните думать в первую очередь о себе, а не о других.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Тельцов

Тельцам не стоит ждать помощи от других. Решайте все свои вопросы без помощи других. Особенно отгородитесь от всех людей, которые начнут вас жалеть, поскольку это излишне.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Близнецов

Близнецам следует избегать в этот день любых рисков. Астрологи советуют отложить походы в банки, будьте осторожны с наличными, есть большие шансы их потерять.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Раков

Раков ждет конфликт с разным человеком. Она не понимает вполне вашу проблему, поэтому начнет давать советы, которые вам нисколько не нужны.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Львов

Львы сегодня очень разочаруются в своем партнере. Вы почувствуете безумный холод и отрешенность. Попытайтесь немного времени дать на выход эмоций, а дальше берите себя в руки и даже не думайте тратить свое время на человека, которому вы безразличны.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Дев.

День удачен для начала чего-нибудь нового. Начните день с чистого листа и отбросьте все плохие привычки. К примеру, перестаньте проверять "онлайн" бившего или бившей.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Весов

Весы сегодня столкнутся с достаточно непростой ситуацией. Вероятно, назреет конфликт с человеком, который дал вам обещание, но не выполнил его.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Скорпионов

Скорпионы сегодня отвергнут все лишние мысли и с чистыми помыслами начнут день с новыми силами. Все ваши идеи имеют стопроцентный шанс на реализацию.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Стрельцов

Стрельцы расскажут секрет своей подруге, но чтобы получить достойный совет, поймут, что их совершенно не слышат и презирают. От этой ситуации между вами может возникнуть ссора.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Козерогов

Козерогов предаст друг, который был с вами в последнее время слишком откровенен и отдавал вам всю свою энергию. Вы заметите от него холод и безразличие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Водолеев

Водолеям следует сохранять в этот день покой и не раскисать при первой лучшей возможности. Помните, что после даже самой темной ночи наступает рассвет.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 октября 2022 года для Рыб

Сегодня непредвиденные обстоятельства могут изменить ваш день и отменить все планы. Вероятно, вам придется отправиться в больницу с родственниками и провести там весь день.