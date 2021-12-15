Гороскоп на 15 декабря 2021 для Овнов
Сегодня у вас будет нелегкий день, впрочем, если отпустите ситуацию, то имеете все шансы провести конец дня в спокойной обстановке.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Тельцов
В этот день Тельцы будут иметь много дел. Постарайтесь все выполнять четко по плану. Будьте особенно осторожны с документами и номерами счетов.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Близнецов
Близнецам надо сегодня завершить дела, которые тянутся уже очень давно. Если не знаете, как поступить – слушайте только себя, никаких советов ни у кого спрашивать не стоит.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Раков
Раков ждет насыщенный день. Первую половину дня вы проведете в пути, а дальше вам придется выяснить немало старых дел.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Львов
Сегодня Львам придется бороться с несправедливостью, однако правда будет на вашей стороне. Вечер уделите общению с родными людьми.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Дев
Дев ждет отличное настроение. Вы сможете реализовать все свои планы и сделать то, о чем так долго мечтали.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Весов
Астрологи не советуют Весам в этот день заниматься физическими нагрузка. Сегодня вы можете получить травмы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Скорпионов
Одинокие Скорпионы сегодня могут встретить свою вторую половинку. Произойдет это в самый неожиданный для вас момент.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Стрельцов
Стрельцов ждет тяжелый день. Ваш близкий человек может причинить вам боль своими словами, а после этого дружбу будет очень трудно вернуть.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Козерогов
Астрологи говорят, что день удачен для построения планов на будущее. Также период подходит для покупки билетов или шопинга.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Водолеев
День принесет вам большой заряд вдохновения и оптимизма. Удачное настроение поможет вам сделать столько дел, как никогда.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 декабря 2021 для Рыб
Рыбам надо сосредоточиться в этот день на рабочем процессе. Вам надо доделать много заданий, поэтому начинайте упорно над этим работать.