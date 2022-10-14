Доверяйте своему внутреннему голосу, а не тому, что вам хотят навязать, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Овнов

Овнам нужно сконцентрировать сегодня все свое внимание на работе. Задайте себе четкий план и придерживайтесь его.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Тельцов

Сегодня Тельцам может показаться, что их окружают враги. Такая тревожность приведет вас к истощению, но не все так однозначно. Все-таки есть люди, которые не желают вам добра.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Близнецов

Астрологи не советуют Близнецам планировать что-нибудь серьезное в первой половине дня. Постарайтесь провести это время по домашним делам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Раков

Наши предки в этот день предсказывали хорошую погоду. Вы, наконец, сможете привести себя в норму и начать делать то, что так давно откладывали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Львов

Львы сегодня будут очень положительно настроены. У вас возникнут в голове интересные идеи, которые вы захотите претворить в жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Дев.

Астрологи прогнозируют Девам довольно непростой день. У вас будет сложный разговор с любимой половинкой, который приведет к серьезному конфликту.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Весов

Весов в первой половине дня ждет спор с коллегами. Ваши враги дадут о себе знать достаточно цинично и свысока.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Скорпионов

Скорпионы сегодня будут в хорошем настроении. Они смогут выполнить все поставленные перед собой задачи и дойти до поставленных целей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Стрельцов

Стрельцы сегодня будут нервничать из-за каждой мелочи. Астролог советует вам немного переключать фокус внимания на вещи, которые смогут вас развеселить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Козерогов

Козерога в этот день будет очень вдохновенной. У вас будет настроение к работе и выполнению дел, которые уже давно мозолят вам глаз.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Водолеев

Водолеям нужно с утра четко распланировать свои выходные, а затем приступать к делам. Также при желании следует составить план на следующую неделю.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 октября 2022 года для Рыб

Сегодня нужно уделить внимание своему здоровью. Женщинам следует обратить внимание на свое общее состояние. Если вы чувствуете себя плохо – попробуйте немного выйти на прогулку и подышать свежим воздухом.