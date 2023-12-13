Близнецы поймают удачу на хвост: гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что среда будет спокойной для большинства знаков зодиака. Можно посвятить этот день отдыху и встречам с самыми родными людьми. Ведь нужно успеть увидеть близких до Нового года.

Однако прогноз на сегодня хорош не для всех. Например, у Стрельцов с самого утра будет плохое настроение, которое продержится до вечера. Детальнее о том, что ждет всех знаков зодиака 13 декабря, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Грустно Уже к концу года: какие знаки зодиака расстанутся в декабре

Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 декабря для Овнов

Овнов сегодня могут постичь неудачи на работе. Кто-то из коллег завидует вам, поэтому захочет подставить. Следует внимательно присмотреться даже к тем людям, которых считаете друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 декабря для Тельцов

У Тельцов сегодня будет активный день. Однако вечер вы проведете в покое. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака побыть наедине.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 декабря для Близнецов

Близнецы сегодня поймают удачу за хвост. Вы сможете справиться со всеми трудностями и хорошо проявить себя на работе. Интересно, что счастливыми будут и все последующие дни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 декабря для Раков

Раков ждет важный разговор с человеком, который им не безразличен. Вы долго оттягивали этот момент, потому что боялись. Однако сегодняшний день все расставит на свои места.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 декабря для Львов

Львам поступит интересное предложение по переезду в другой город. Это связано с новыми возможностями, потому астрологи советуют не отказываться от них.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 декабря для Дев

Астрологи рекомендуют Девам сегодня отправиться в салон красоты. В конце года нужно уделить время себе, ведь в предыдущие месяцы представители этого знака зодиака много работали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 декабря для Весов

Весы смогут воплотить одну из своих мечт в реальность. Вам поможет любимый человек. Партнер долго готовился к этому моменту, чтобы все пошло по плану.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 декабря для Скорпионов

Скорпионы, устройте семейный вечер. Вы давно не виделись с родными. Пригласите всех людей, которых любите, цените и уважаете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 декабря для Стрельцов

Стрельцы сегодня встанут не с той ноги. Плохое настроение будет сопровождать представителей этого знака зодиака весь день. Все дела пойдут коту под хвост.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 декабря для Козерогов

Козероги проведут день в гармонии с собой. Сейчас представители этого знака зодиака наслаждаются жизнью и надеются, что покой не покинет их в следующем году.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 декабря для Водолеев

Водолеям предстоят трудности. Проблемы упадут на голову достаточно неожиданно. Потому конец года для представителей этого знака зодиака будет тяжелый.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 декабря для Рыб

Рыбы сегодня получат шанс попробовать новое хобби. Это занятие может настолько сильно вам понравиться, что впоследствии разбавит серые будни.