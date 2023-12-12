Так, Близнецы, Скорпион и Дева могут развестись уже в декабре. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Кого в 2024 году ждут измены: гороскоп для всех знаков зодиака

Близнецы

В декабре может выясниться, что любимый человек вам изменяет. Более того, речь идет не об единичном случае. Подумайте, готовы ли вы простить, и примите решение, как бы ни было трудно.

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Скорпион

Ваша измена может разрушить брак. Так что подумайте, действительно ли готовы потерять любимого человека.

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Дева

Вы можете не устоять перед соблазном и пойти налево. Однако, прежде чем прыгнуть в гречку, подумайте о возможных последствиях.

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