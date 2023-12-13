Однако прогноз на сегодня хорош не для всех. Например, у Стрельцов с самого утра будет плохое настроение, которое продержится до вечера. Детальнее о том, что ждет всех знаков зодиака 13 декабря, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Грустно Уже к концу года: какие знаки зодиака расстанутся в декабре

Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 13 декабря для Овнов

Овнов сегодня могут постичь неудачи на работе. Кто-то из коллег завидует вам, поэтому захочет подставить. Следует внимательно присмотреться даже к тем людям, которых считаете друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 13 декабря для Тельцов

У Тельцов сегодня будет активный день. Однако вечер вы проведете в покое. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака побыть наедине.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 13 декабря для Близнецов

Близнецы сегодня поймают удачу за хвост. Вы сможете справиться со всеми трудностями и хорошо проявить себя на работе. Интересно, что счастливыми будут и все последующие дни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 13 декабря для Раков

Раков ждет важный разговор с человеком, который им не безразличен. Вы долго оттягивали этот момент, потому что боялись. Однако сегодняшний день все расставит на свои места.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 13 декабря для Львов

Львам поступит интересное предложение по переезду в другой город. Это связано с новыми возможностями, потому астрологи советуют не отказываться от них.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 13 декабря для Дев

Астрологи рекомендуют Девам сегодня отправиться в салон красоты. В конце года нужно уделить время себе, ведь в предыдущие месяцы представители этого знака зодиака много работали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 13 декабря для Весов

Весы смогут воплотить одну из своих мечт в реальность. Вам поможет любимый человек. Партнер долго готовился к этому моменту, чтобы все пошло по плану.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 13 декабря для Скорпионов

Скорпионы, устройте семейный вечер. Вы давно не виделись с родными. Пригласите всех людей, которых любите, цените и уважаете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 13 декабря для Стрельцов

Стрельцы сегодня встанут не с той ноги. Плохое настроение будет сопровождать представителей этого знака зодиака весь день. Все дела пойдут коту под хвост.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козорогов

Гороскоп на 13 декабря для Козерогов

Козероги проведут день в гармонии с собой. Сейчас представители этого знака зодиака наслаждаются жизнью и надеются, что покой не покинет их в следующем году.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 13 декабря для Водолеев

Водолеям предстоят трудности. Проблемы упадут на голову достаточно неожиданно. Потому конец года для представителей этого знака зодиака будет тяжелый.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для рыб

Гороскоп на 13 декабря для Рыб

Рыбы сегодня получат шанс попробовать новое хобби. Это занятие может настолько сильно вам понравиться, что впоследствии разбавит серые будни.