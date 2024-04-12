Кому из знаков зодиака нужно пойти к врачу: гороскоп на 12 апреля

Прогнозы, которые астрологи составляют на пятницу, пожалуй, самые любимые. Ведь это последний день рабочей недели, а впереди выходные – время, когда можно расслабиться.

Однако сегодняшний гороскоп может огорчить Близнецов, Стрельцов и Рыб. Больше деталей расскажет LifeStyle 24.

Очень жаль Уже скоро 4 знака зодиака будут переживать разлуку

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 апреля для Овнов

Овны готовят небольшой сюрприз близкому человеку. Астрологи говорят, что сегодня что-то может пойти не по плану, но держите ситуацию под контролем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 апреля для Тельцов

Тельцы, вы давно не отдыхали наедине. В последнее время всегда находитесь в шумных компаниях. Вам нужно личное пространство, поэтому устройте его.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 апреля для Близнецов

Близнецам стоит записаться на консультацию к врачу. Состояние здоровья стремительно ухудшается, поэтому нельзя пренебрегать ситуацией и сидеть на месте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 апреля для Раков

Раков сегодня собьют с толку. Человек даже будет пытаться манипулировать вами. Не расслабляйтесь, будьте очень внимательными.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 12 апреля для Львов

Львы, вам нужно меньше зацикливаться на плохих моментах. В жизни, несмотря на жестокость нашего мира, есть много чего прекрасного. Обращайте внимание на это.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 апреля для Дев

Девы нашли новое занятие для души. Астрологи настаивают, чтобы вы развивали свои навыки, чтобы хобби вскоре начало приносить прибыль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 апреля для Весов

Весы сейчас переживают конфетно-букетный период в отношениях с любимым человеком. Следите за тем, чтобы рутина все не испортила.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 апреля для Скорпионов

Скорпионам нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Не сидите дома, пока на улице прекрасная погода. Это может навредить вашему здоровью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 апреля для Стрельцов

Стрельцы сейчас полностью погружены в романтические отношения. Вы изо всех сил пытаетесь преодолеть кризис, однако полной отдачи от партнера не видите. Возможно, стоит поставить точку и не мучить себя?

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 апреля для Козерогов

В последнее время Козероги стали очень растерянными. У вас ничего не получается, а мысли заняты совсем неважными моментами. Попробуйте взять себя в руки.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 апреля для Водолеев

Сейчас Водолеям сложно проявлять сочувствие и понимание к близким людям. Им нужно вас понять, потому что на эмпатию пока совсем нет ресурса.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 апреля для Рыб

Рыбам очень не хватает поддержки родных и друзей. Они будто не замечают, что вы проходите сложный период. Скажите об этом прямо, не бойтесь.