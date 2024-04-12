Однако сегодняшний гороскоп может огорчить Близнецов, Стрельцов и Рыб. Больше деталей расскажет LifeStyle 24.

Очень жаль Уже скоро 4 знака зодиака будут переживать разлуку

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 12 апреля для Овнов

Овны готовят небольшой сюрприз близкому человеку. Астрологи говорят, что сегодня что-то может пойти не по плану, но держите ситуацию под контролем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 12 апреля для Тельцов

Тельцы, вы давно не отдыхали наедине. В последнее время всегда находитесь в шумных компаниях. Вам нужно личное пространство, поэтому устройте его.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 12 апреля для Близнецов

Близнецам стоит записаться на консультацию к врачу. Состояние здоровья стремительно ухудшается, поэтому нельзя пренебрегать ситуацией и сидеть на месте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 12 апреля для Раков

Раков сегодня собьют с толку. Человек даже будет пытаться манипулировать вами. Не расслабляйтесь, будьте очень внимательными.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 12 апреля для Львов

Львы, вам нужно меньше зацикливаться на плохих моментах. В жизни, несмотря на жестокость нашего мира, есть много чего прекрасного. Обращайте внимание на это.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 12 апреля для Дев

Девы нашли новое занятие для души. Астрологи настаивают, чтобы вы развивали свои навыки, чтобы хобби вскоре начало приносить прибыль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 12 апреля для Весов

Весы сейчас переживают конфетно-букетный период в отношениях с любимым человеком. Следите за тем, чтобы рутина все не испортила.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 12 апреля для Скорпионов

Скорпионам нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Не сидите дома, пока на улице прекрасная погода. Это может навредить вашему здоровью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 12 апреля для Стрельцов

Стрельцы сейчас полностью погружены в романтические отношения. Вы изо всех сил пытаетесь преодолеть кризис, однако полной отдачи от партнера не видите. Возможно, стоит поставить точку и не мучить себя?

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 12 апреля для Козерогов

В последнее время Козероги стали очень растерянными. У вас ничего не получается, а мысли заняты совсем неважными моментами. Попробуйте взять себя в руки.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 12 апреля для Водолеев

Сейчас Водолеям сложно проявлять сочувствие и понимание к близким людям. Им нужно вас понять, потому что на эмпатию пока совсем нет ресурса.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 12 апреля для Рыб

Рыбам очень не хватает поддержки родных и друзей. Они будто не замечают, что вы проходите сложный период. Скажите об этом прямо, не бойтесь.