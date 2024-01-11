Близнецы находятся в поисках себя, а Козероги испытывают трудности: гороскоп на 11 января

Принятие новых решений, переезд в другой город, важный разговор и мысли об увольнении с работы – именно это ожидает некоторых знаков зодиака сегодня.

Полный астрологический прогноз читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Узнайте, каким будет день для вас.

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Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 января для Овнов

Сегодня Овны примут важное решение, касающееся личной жизни. Поэтому уже в ближайшие дни вас ждет много изменений. Готовьтесь к тому, что поначалу их будет очень сложно принять.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 января для Тельцов

Сегодня Тельцы не испугаются высказать свое мнение на рабочем совещании. Обратите внимание, что не все коллеги вас поддержат. Однако руководство подумает над предложением. Поэтому не стоит расстраиваться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 января для Близнецов

Близнецы ищут себя. Поэтому сейчас у представителей этого знака зодиака период трансформаций. Со временем в вашей жизни появится много новых людей, а обыденность кардинально изменится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 января для Раков

Ракам важно, чтобы их воспринимали такими, как есть. Однако в последнее время вы сталкиваетесь с осуждением, на которое решаются самые близкие люди. Подумайте, нужно ли вам такое окружение.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 января для Львов

Сейчас у Львов сильный конфликт с руководством на работе. Поэтому представители этого знака зодиака уже подыскивают что-то новое. Ведь считают, что их скоро уволят. Однако астрологи рекомендуют не делать поспешные шаги.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 января для Дев

Девы уже решились на кардинальные изменения во внешности, а теперь думают над тем, чтобы уволиться с работы. Однако вы боитесь остаться без денег на долгое время. Потому пока не воплощаете мысли в реальность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 января для Весов

Весам не хватает веры в себя. Вы не считаете, что добились какого-то успеха в жизни. Однако астрологи говорят, что это не так. У вас много побед, хоть и случались неудачи. Помните, что лучше – впереди.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 января для Скорпионов

Недавно Скорпионы повздорили с близким другом. А теперь представители этого знака зодиака хотят наладить отношения, однако не знают, как это сделать. Астрологи рекомендуют начать с простого разговора.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 января для Стрельцов

Стрельцы уже долгое время не могут выкинуть одного человека из головы. Хотя не видитесь и почти не общаетесь. Старайтесь отвлечься от него, ведь ваши пути, к сожалению, расходятся.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 января для Козерогов

Сейчас Козероги испытывают определенные жизненные затруднения. В этот период вам как никогда необходима поддержка, забота, совет и помощь. Не бойтесь рассказать о наболевшем друзьям. Они поймут вас, как никто другой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 января для Водолеев

Водолеи никак не могут решиться на важный разговор с родителями. Однако астрологи говорят, что рано или поздно это придется сделать. Не стоит оттягивать момент.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 января для Рыб

Рыбы понимают, что переезд – не за горами. Однако совсем к нему не готовы. Ведь вы боитесь нового города, людей и их правил. Возможно, эти изменения пойдут к лучшему. Вы почувствуете это уже через некоторое время.