Повний астрологічний прогноз читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу. Дізнавайтеся, яким буде день для вас.

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Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 січня для Овнів

Сьогодні Овни приймуть важливе рішення, яке стосуватиметься особистого життя. Тому вже найближчими днями на вас чекає багато змін. Готуйтеся до того, що спочатку їх буде дуже складно прийняти.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 січня для Тельців

Сьогодні Тельці не злякаються висловити свою думку на робочій нараді. Зауважте, що не всі колеги вас підтримають. Однак керівництво подумає над пропозицією. Тому не варто засмучуватися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 січня для Близнюків

Близнюки шукають себе. Тому зараз у представників цього знаку зодіаку період трансформацій. З часом у вашому житті з'явиться багато нових людей, а буденність кардинально зміниться.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 січня для Раків

Ракам важливо, щоб їх сприймали такими, як є. Однак останнім часом ви стикаєтеся з осудом, на який наважуються найближчі люди. Подумайте, чи потрібне вам таке оточення.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 11 січня для Левів

Зараз у Левів сильний конфлікт з керівництвом на роботі. Тому представники цього знаку зодіаку вже підшуковують щось нове. Адже вважають, що їх скоро звільнять. Однак астрологи рекомендують не робити поспішні кроки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 січня для Дів

Діви вже наважилися на кардинальні зміни у зовнішності, а тепер думають над тим, щоб звільнитися з роботи. Однак ви боїтеся залишитися без грошей на довгий час. Тому поки не втілюєте думки у реальність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 січня для Терезів

Терезам не вистачає віри в себе. Ви не вважаєте, що досягли якогось успіху у житті. Однак астрологи кажуть, що це не так. У вас багато перемог, хоча й траплялися невдачі. Пам'ятайте, що краще – попереду.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 січня для Скорпіонів

Нещодавно Скорпіони посварилися з близьким другом. А тепер представники цього знаку зодіаку хочуть налагодити стосунки, однак, не знають, як це зробити. Астрологи рекомендують почати з простої розмови.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 січня для Стрільців

Стрільці вже довгий час не можуть викинути одну людину з голови. Хоча не бачитеся та майже не спілкуєтеся. Намагайтеся абстрагуватися від неї, адже ваші шляхи, на жаль, розходяться.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 січня для Козорогів

Зараз Козороги переживають певні життєві труднощі. У цей період вам як ніколи необхідна підтримка, турбота, порада та допомога. Не бійтеся розказати про наболіле друзям. Вони зрозуміють вас, як ніхто інший.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 січня для Водоліїв

Водолії ніяк не можуть наважитися на важливу розмову з батьками. Однак астрологи кажуть, що рано чи пізно це доведеться зробити. Не варто відтягувати момент.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 січня для Риб

Риби розуміють, що переїзд – не за горами. Однак зовсім до нього не готові. Адже ви боїтеся нового міста, людей та їхніх правил. Можливо, ці зміни підуть на краще. Ви відчуєте це вже через деякий час.