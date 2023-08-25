Полезный трюк: как хранить лук дома, если нет подвала

Для тех, кто имеет свой подвал в доме, проблем с хранением овощей или фруктов, не возникает. А что делать тем, у кого нет погреба?

Лук нуждается в прохладном месте для хранения. Найти такое дома – бывает нелегко, особенно в теплое время года. Не беспокойтесь. Собрали советы, как можно держать лук долго.

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Как хранить лук дома: полезные советы

Если грамотно держать лук и подобрать ей те условия, которые ей нужны, то вкус и полезные вещества не потеряются. Ведь лучок – популярный овощ, который добавляют в салаты, рыбы, мясо, супы, соусы.



Лук / Фото "Агрополит"

Важный момент заключается в том, что перед хранением лук нужно качественно просушить и перебрать. Долгое время можно содержать только здоровые плоды, без повреждений, вмятин и болезней.

Обязательно следует запастись чистыми и невредимыми бумажными пакетами. Это оптимальное решение для такого дела.



Бумажные пакетики / Фото Wellpacks

Возьмите бумажные пакеты и насыпьте муку на дно каждого из них. После этого уже ставьте туда лук. Можно насыпать чуть-чуть муки и сверху по слоям лука.

Овощи в таком виде специалисты советуют держать в сухом городе, имеющем доступ к воздуху.

Такое хранение позволяет луку не избавляться от всех полезных веществ. Также в пакетах она не испортится и не прорастет.