Где нельзя сеять укроп: места, которые вас удивят
Укроп – очень популярная в Украине зелень. Ее используют для многих блюд, чтобы улучшить вкус. Но чтобы укроп хорошо рос, нужно за ним ухаживать, начиная от посадки и заканчивая сбором. А вот где нельзя сеять укроп – смотрите дальше.
Укроп очень полезен и вкусной зеленью Неудивительно, что его часто сажают огородники. Но для этого важно выбрать правильное место для посадки и правильно ухаживать за ним. Где нельзя сеять укроп и почему – подскажет 24 Канал.
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Где нельзя сеять укроп
Возле отдельных овощей. Укроп не любит соседство с морковью, петрушкой, сельдереем. Потому что они могут заразить укроп разными болезнями и вредителями. Лучше сажать укропа капусту, картофель или лук.
В тени. Укроп этого не любит, в таких условиях он будет мелким, лишен аромата и вкуса.
Где нельзя сеять укроп / Фото Sad-fasad
На песчаном грунте. Если вы посадите зелень в такую почву, то будете иметь жидкий и невкусный укроп. Все же нужно выбрать другое место с рыхлой и воздушной землей.
В кислую почву. Перед посадкой обязательно нужно проверить почву на уровень кислотности. Показатель не должен быть меньше 6,3 для хорошего урожая. Перед посадкой рекомендовано вносить доломитовую муку.
В тесноте. Не желательно сажать укроп между строчками, разбавляя им ряды чеснока, лука, клубники и других овощей. Потому что зелень не любит расти в давке.
С какими растениями нельзя сеять укроп
- Кукуруза. Она не только делает тень для укропа, но и извлекает своими сильными корнями все полезные вещества и влагу.
- Подсолнечник. Сам по себе он не оказывает негативного влияния на укроп, впрочем, сильными стеблями, листьями и корзинами оказывает тень на всю грядку. Подсолнечник можно посадить вместе с укропом, только если нет других вариантов.
- Кресс-салат. Эта зелень настолько не подходит укропу, что рекомендуется сажать их с дистанцией не менее 3 метров друг от друга.