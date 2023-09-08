Где нельзя сажать чеснок: перечень плохо влияющих овощей
Озимый чеснок особенный тем, что его сажают на огороде в осеннее время и оставляют в земле на зиму. Он довольно быстро упускает корни.
Зимний чеснок отличается от ярового тем, что его кожица более твердая и крепкая. Сами зубцы более сочные и вкусные. Когда и как лучше сажать чеснок на зиму в открытый грунт – знает 24 Канал.
Попробуйте и вы Обязательно посадите эти растения у роз: результат будет потрясающий
Когда и как лучше сажать озимый чеснок: объяснение
Чеснок на зиму нужно сажать где-то за 3 недели до первых заморозков, чтобы саженцы успели укорениться в холодное время. В то же время важно, чтобы он не успел пустить зеленые побеги до зимы, потому что может замерзнуть.
- Чеснок следует разместить на солнечном участке, где много света. Лучше не сажать растение на месте, которое подкармливали навозом в течение последних 2-3 месяцев.
Обратите внимание, что зимний чеснок не советуют сажать на месте, где перед этим рос картофель, морковь, лук, свёкла, редька. А также – где до этого выращивали именно чеснок. Необходимо менять место. Хорошо подходит место, где росла фасоль, перец, горох, кабачок, огурцы, пшеница, тыква.
Посадка чеснока / Фото Leto.ua
Чтобы чеснок хорошо принялся, за две недели до посадки землю следует перекопать вглубь на 20 сантиметров. Перед высадкой в грунт внесите песок, опилки и перегной в равных количествах.
Чеснок принято сажать вглубь на 10-15 сантиметров, с дистанцией между грядками до 20-25 сантиметров, а расстояние между зубчиками – 10 сантиметров.
- На дно ямок нужно насыпать песок, чтобы чеснок не гнил.
- Закрываем углубления почвой.
- Можно замульчировать место с чесноком опилками с землей.