Зимний чеснок отличается от ярового тем, что его кожица более твердая и крепкая. Сами зубцы более сочные и вкусные. Когда и как лучше сажать чеснок на зиму в открытый грунт – знает 24 Канал.

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Когда и как лучше сажать озимый чеснок: объяснение

Чеснок на зиму нужно сажать где-то за 3 недели до первых заморозков, чтобы саженцы успели укорениться в холодное время. В то же время важно, чтобы он не успел пустить зеленые побеги до зимы, потому что может замерзнуть.

Чеснок следует разместить на солнечном участке, где много света. Лучше не сажать растение на месте, которое подкармливали навозом в течение последних 2-3 месяцев.

Обратите внимание, что зимний чеснок не советуют сажать на месте, где перед этим рос картофель, морковь, лук, свёкла, редька. А также – где до этого выращивали именно чеснок. Необходимо менять место. Хорошо подходит место, где росла фасоль, перец, горох, кабачок, огурцы, пшеница, тыква.



Посадка чеснока / Фото Leto.ua

Чтобы чеснок хорошо принялся, за две недели до посадки землю следует перекопать вглубь на 20 сантиметров. Перед высадкой в грунт внесите песок, опилки и перегной в равных количествах.

Чеснок принято сажать вглубь на 10-15 сантиметров, с дистанцией между грядками до 20-25 сантиметров, а расстояние между зубчиками – 10 сантиметров.