Испортите урожай: где нельзя сажать лук

Все чаще огородники сажают озимый лук, чтобы получить урожай уже весной. Впрочем, далеко не все знают, где это нельзя делать.

Если хотите получить хороший урожай, следует придерживаться ряда рекомендаций. Куда нельзя сажать лук, пишет 24 Канал.

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Где нельзя сажать лук

Если каждый год на том же месте сажать культуры одного семейства, земля сильно истощается. Кроме того, в ней будут накапливаться одни и те же патогены (грибки) и личинки вредителей (например, луковой мухи). Поэтому урожайность будет снижаться, а растения – болеть.

Так что не стоит сажать лук после культур из семейства луковых. В частности, к ним относятся:

лук-шалот;

лук-порей;

лук-батун;

лук многоярусный (канадский, рогатый);

чеснок.

После чего не стоит сажать лук / iStock

Кроме того, опытные огородники не рекомендуют сажать лук возле фасоли и гороха. Лучшие соседи для него – помидоры, брокколи, шпинат, капуста, картофель, морковь, салат, перец.