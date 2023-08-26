Куда положить тыквы после сбора: огородники поделились секретом
Тыква – нетребовательный овощ в выращивании, но достаточно проблемный в хранении. Поэтому здесь нужно учесть некоторые моменты.
Грамотное хранение тыкв после уборки – залог их хорошего вкуса и полезных свойств. Чтобы так и было, нужно знать, где и как их правильно содержать, чтобы не испортились. 24 Канал знает больше.
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Как хранить тыквы: полезные советы
После сбора урожая с огорода, нужно найти для тыкв место с температурой воздуха +25-28 и влажностью не менее 80%. Это поможет плодам полностью созреть.
- Тогда переберите тыквы, на наличие вмятин, повреждений, болезней. Хорошие плоды оставьте для потребления, а больные – можете попытаться вылечить 3% раствором марганца или йода.
В дальнейшем плоды содержат при температуре +4-9 и влажности 60-70%. Оптимально делать это в подвале. Если его нет, можно положить овощи в лоджию или на балкон, если он не отапливается. Или найти прохладное место в квартире.
Хранение тыквы в подвале / Фото Remontu.com
Важно, чтобы урожай был скрыт от света, поэтому каждый плод перемотайте бумагой или тканью. Кстати, можно содержать тыквы и в сарае или гараже, но там нужно защитить их от мороза.
Еще несколько полезных советов, как правильно хранить тыквы:
- расставьте плоды с дистанцией 10-15 сантиметров друг от друга;
- удерживайте урожай не на полу, а на любом повышении, например, на поддоне, чтобы они не гнили;
- перед тем, как хранить тыквы в подвале или в любом другом помещении, следует продезинфицировать его. В частности, известью, тогда проветрить и высушить;
- постоянно осматривайте плоды и выбрасывайте испорченные.