Куда положить тыквы после сбора: огородники поделились секретом

Тыква – нетребовательный овощ в выращивании, но достаточно проблемный в хранении. Поэтому здесь нужно учесть некоторые моменты.

Грамотное хранение тыкв после уборки – залог их хорошего вкуса и полезных свойств. Чтобы так и было, нужно знать, где и как их правильно содержать, чтобы не испортились. 24 Канал знает больше.

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Как хранить тыквы: полезные советы

После сбора урожая с огорода, нужно найти для тыкв место с температурой воздуха +25-28 и влажностью не менее 80%. Это поможет плодам полностью созреть.

Тогда переберите тыквы, на наличие вмятин, повреждений, болезней. Хорошие плоды оставьте для потребления, а больные – можете попытаться вылечить 3% раствором марганца или йода.



Марганцовка / Фото "Добробут"

В дальнейшем плоды содержат при температуре +4-9 и влажности 60-70%. Оптимально делать это в подвале. Если его нет, можно положить овощи в лоджию или на балкон, если он не отапливается. Или найти прохладное место в квартире.



Хранение тыквы в подвале / Фото Remontu.com

Важно, чтобы урожай был скрыт от света, поэтому каждый плод перемотайте бумагой или тканью. Кстати, можно содержать тыквы и в сарае или гараже, но там нужно защитить их от мороза.

Еще несколько полезных советов, как правильно хранить тыквы: