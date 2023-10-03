Раскрыто лучшее место для хранения тыквы

Тыква – полезный овощ, который очень просто выращивать. После сбора урожая появляется вопрос, куда же их положить, чтобы долго хранились.

Из отдельных тыкв готовят соки и варенье, в то время как другие оставляют на длительное хранение. В обоих случаях важно, чтобы овощ был свежим и здоровым. Можно ли хранить тыквы в подвале и в каких местах – подскажет 24 Канал.

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Можно ли держать тыквы в подвале

Оптимальный вариант для хранения тыквы – это темное, прохладное и сухое помещение. Поскольку в квартире таких мест нет, то плоды кладут в подвал или амбар. Такие условия им подходят больше всего.

Не забываем подготовить помещение для хранения овощей. Необходимо обработать подвал или амбар одним из таких веществ, как серная шашка или известковая смесь с добавлением медного купороса. А потом – хорошо просушить место.

Избавьтесь от подвала или амбара прошлого урожая. Или используйте эти овощи и фрукты для блюд. Консервации пусть стоят на своих местах.

на своих местах. Когда начинается зима, нужно следить, как меняется температура в подвальном помещении. Когда ниже нуля, урожай нужно замотать в солому или старые одеяла.

Советы по хранению тыквы

Тыквы нельзя хранить прямо на полу. Стоит поставить их на стеллаж или полку, потому что там теплее и лучше циркулирует воздух.



Хранение тыкв на стеллажах / Фото "Хелп Сервис"

Можно не ждать холодов и сразу положить на место для хранения плодов, сухую бумагу или солому. Овощи ставим хвостиками вверх с дистанцией 10 сантиметров друг от друга. Важно, чтобы они не прикасались к стене. Между тыквы можете запихать солому.

Периодически спускайтесь в амбар или подвал и осматривайте плоды. Все больные и плохие – выбрасывайте, потому что они будут заражать другие. Если вы заметили влагу на плодах, помещение нужно проветрить. Сами овощи вытираем досуха, потому что иначе возникнут темные пятна, приводящие к гниению.