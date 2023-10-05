Почищенные или в скорлупе: какие орехи дольше всего хранятся

В орехах остаются полезные свойства, только если правильно их хранить. Таким образом они могут простоять даже до двух лет.

Перед хранением орехов важно их хорошо просушить. Можно под солнечными лучами или дома в духовке. Если этого не сделать – они могут погнить, и тогда уже никак не спасешь. Где и как положить орехи на хранение – знает 24 Канал.

Где это Нельзя хранить орехи в этом месте

Можно ли держать орехи в амбаре

Грецкие орехи сохраняются более длительный срок в скорлупе, а не очищенными. Если соблюдать условия хранения, они могут стоять так даже 3 года. Важно, чтобы свет и воздух не проникали в самое ядро.

Если вы хотите держать их в амбаре, то есть один нюанс. Они могут набрать запахи других овощей, с которыми лежат рядом. Так что лучше переложить орехи в пакет и поставить в морозильную камеру на 2-3 дня. А уже потом перемещаем в погреб. Перед тем их рекомендуется хорошо высушить: тогда есть шанс продлить срок их хранения.

Комнатная температура не подходит для держания орехов. Впрочем, если у вас есть балкон или лоджия, это хороший вариант. Там они простоят дольше.

Где лучше хранить орехи

Долго они будут храниться в холодильнике или в морозильной камере. Ядро орехов нужно заранее очистить от скорлупы. Тогда кладем в пакетики где-то по 200-300 граммов. Также можно поставить орешки в пластиковую емкость.

Очищенные орехи / Фото Agro-Ukraine

Однако хорошо посмотрите, возле чего вы ставите орехи. Желательно, чтобы возле них не было продуктов с резким запахом. В холодильнике без скорлупы могут стоять 4-5 месяцев, тогда как в морозилке – около 1 года.

В чем следует держать орехи

Орехи оптимально хранить в тканевых мешках, в сетках, ящиках из дерева или пластика, в картонных коробках. Если в помещении высокая влажность или нет достаточно воздуха, тогда есть один лайфхак. Надо разместить между ящиками или мешками с орехами силикагель или опилки.