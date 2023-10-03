Как и где лучше хранить морковь: советы от бабушки

Морковь, на первый взгляд, простой овощ в уходе. Но на самом деле он легко заражается болезнями. Поэтому для нее имеет значение грамотное хранение.

Перед тем, как ставить морковь на хранение, нужно обрезать всю ботву и выбросить все поврежденные плоды. Также рекомендуется разделить овощи по размеру и в первую очередь использовать мелкие плоды. А как и где хранить морковь в домашних условиях – знает 24 Канал.

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Подготовка помещения к хранению

Подвал или кладовая считаются лучшими местами для хранения многих овощей в зимний период. В них входит и морковь. Перед тем, как поставить туда овощи, надо посмотреть, нет ли там грунтовых вод. Место хранения моркови убираем и выбрасываем плохие плоды с прошлых лет. Обеззараживают помещение дымом серной шашки или гашеной известью.



Гашеная известь / Фото "Ковалент"

Важно, чтобы в подвальном помещении влажность составляла примерно 90%, а температура была -2-+2. Также там должен циркулировать воздух, но в меру, потому что иначе некоторые овощи будут прорастать.

В чем лучше всего хранить морковь

Для держания моркови длительный период понадобится ящик, изготовлен из дерева или пластика. Внесите туда где-нибудь 2 сантиметра песка. Также подойдут опилки, шелуха лука или мох. Только один нюанс – материал должен быть сухим и чистым. Положите морковки в емкость не насыпью, а одна возле другой. Тогда сверху засыпьте желаемый наполнитель. И таким образом, чередуйте слои до самого верха.



Морковь в ящике с песком / Фото "Дачный диапазон"

Почему именно опилки и луковая шелуха? Потому что там содержатся фитонциды – вещества, которые угнетают грибки и бактерии в овощах и не дают им прорасти.

Можно хранить морковь на балконе, если нет подвала или погреба. Продержится несколько месяцев, также в ящиках, наполненных опилками или луковой шелухой. Если будет мороз, то плоды нужно обмотать плотной тканью, одеялом или старой шубой.