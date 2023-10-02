Где и как хранить капусту на зиму, чтобы она не сгнила
После сбора капусты каждый огородник хочет, чтобы она долго хранилась. Для этого существует несколько хороших вариантов.
Следует понимать, что хранению подлежат только средне- и позднеспелые сорта капусты. Именно они могут простоять несколько месяцев и не гнить. Где и как их правильно хранить, чтобы не чернели – подскажет 24 Канал.
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Где и как хранить капусту: способы
Существует удобный способ хранения капусты в подвале или погребе. Качан нужно перемотать тугой и плотной нитью и повесить его на шнурок в темном и прохладном помещении. Преимущество такого способа состоит в том, что овощи не займут много места и не будут контактировать с другими поверхностями. При таком методе следует оставить верхние листья, ведь впоследствии они защитят другие слои от гниения.
Хранение капусты во взвешенном состоянии Agronomu.com
- Хороший и надежный способ – держать капусту в ящиках, но в таких, что имеют дыры. Это важно для нормальной вентиляции и поддержания влажности.
Хранение капусты в ящиках / Фото "Сад-фасад"
Можно еще разложить овощи в ящик и засыпать сухим песком. То есть слой капусты, слой песка. И так до тех пор, пока не будет заполнен полностью.
Хранение капусты на полках / Фото Good Harvest
- Также разрешается хранить кочаны капусты на деревянных полках в подвале или погребе. Только нужно оставить между ними расстояние 3-5 сантиметров.
Хранение капусты в домашних условиях
В общем, хранить капусту в квартире можно, но вряд ли вы будете держать кочаны в спальне или в зале. Оптимальный вариант – балкон или холодильник. Балкон для хранения овощей должен быть застеклен и утеплен, чтобы капуста не портилась и не чернела. Можно хранить в коробках или ящиках.
В холодильнике тоже можно хранить, единственное – должна быть стабильно низкая температура без перепадов. Если держать ее в природном виде, то верхние листья могут сохнуть и нужно будет их вырезать. Чтобы такого не было, рекомендуется обматывать кочаны пищевой пленкой.