5 методов гадания в ночь на Андрея, чтобы определить свою судьбу

Еще с давних времен незамужние девушки на Андрея Первозванного устраивают посиделки. Они собираются у кого-то дома и гадают на суженого.

От предков нам передалось множество гаданий, которые помогают узнать имя любимого. В этом году украинцы будут праздновать Андрея 30 ноября, то есть уже завтра. Поэтому 24 Канал подготовил 5 методов гадания, которые нужно совершить в ночь с 29 на 30 ноября.

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Гадание на Андрея Первозванного

Вечером девушки собираются и пишут друг другу мужские имена на 11 бумажках, двенадцатую – оставляют пустой. Ночью нужно поставить все под подушку, а утром вытащить только одну. Так выпадет имя суженого. Если же попадется пустая бумажка, то пока жених остается в тайне.

Популярным является гадание на чашках. Каждая девушка берет на посиделки чашки – столько, сколько участников. В каждую они кладут разные предметы. К примеру, кольцо символизирует свадьбу, монета предсказывает богатство, а соль предвещает плохие новости. Какую чашку вытащит девушка, такова и будет ее судьба.

Гадания на Андрея / Фото depositphotos

В ночь на Андрея девушки также расчесываются и кладут расческу под подушку. Обязательно произносят такие слова: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Говорят, что жених приснится девушке во сне.

Гадают девушки и на четырех кольцах. Берут золотое, что означает свадьбу, серебряное – взаимную любовь, простое – одиночество и драгоценное – безответную любовь. Кольца нужно опустить в миску с зерном и перемешать. Девушка вытягивает одно и узнает, какова будет ее судьба в следующем году.

В ночь на Андрея девушки выходят на перекресток, а перед тем загадывают имя жениха. Затем очерчивают на земле круг, становятся у него и ждут. Если услышат смех и пение, то скоро выйдут замуж, а если – плач или ссору, то пока останутся одинокими.