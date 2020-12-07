Украинская телеведущая Маша Ефросинина на выходных провела время с семьей. Вместе с мужем и детьми знаменитость отправилась на озеро. Она очаровала безупречным внешним видом в теплом наряде.

Маша поделилась атмосферным фото на личной странице в инстаграме. Она решила отдохнуть от насыщенных рабочих дней на природе, поэтому отправилась к озеру.

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Ефросинина позировала вместе с сыном, сидя на лавочке. Позади звездной мамочки и ее потомка был невероятно красивый пейзаж – зимний лес и озеро. Александр согревался теплым чаем, а мама с улыбкой смотрела на своего сыночка.

Образ Маши Ефросининой

Для поездки на природу Маша выбрала необычный для себя наряд. Мы привыкли видеть ее в изысканных аутфитах, однако на этом фото Ефросинина предстала в теплой зимней одежде.

Звезда отдыхала у озера в джинсах и массивной удлиненной куртке фиолетового цвета. Волосы знаменость спрятала под теплую розовую шапку. Такой look она соединила с зимними сапогами. Руки Маша согревала теплыми варежками. На лицо она не наносила косметику. В выходной Ефросинина позволила коже отдохнуть от повседневного макияжа.



Маша Ефросинина с сыном на озере/ Instagram / @mashaefrosinina