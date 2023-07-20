Август жестко ударит по финансам 3 знака зодиака: проверьте себя в списке
Август не будет способствовать финансовым операциям, инвестициям и росту в жизни нескольких знаков зодиака. Узнайте, кого это касается.
Три знака зодиака испытают финансовые сложности – это Овны, Львы и Стрельцы. Август ударит по их кошельку, пишет 24 Канал.
Смотрите также Еще те счастливчики: 4 знака зодиака, которые всегда получаются сухими из воды
Овен
Овны в следующем месяце столкнутся с неожиданными большими затратами. Может произойти ломка техники или резкая необходимость в чем-то. Вам следует лучше рассчитывать бюджет и быть готовым к таким случаям.
Гороскоп для Овнов
Лев
Львы попадут в финансовые трудности из-за мошенничества, манипуляции или обмана. Лучше отказаться от инвестиций в сомнительные проекты. Не доверяйте свои деньги чужим людям.
Гороскоп для Львов
Стрелец
Над Стрельцами навис риск потери денег из-за неудачного решения. Лучше быть осторожнее в вопросе своих финансов.
Гороскоп для Стрельцов