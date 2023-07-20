Три знака зодиака испытают финансовые сложности – это Овны, Львы и Стрельцы. Август ударит по их кошельку, пишет 24 Канал.

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Овен

Овны в следующем месяце столкнутся с неожиданными большими затратами. Может произойти ломка техники или резкая необходимость в чем-то. Вам следует лучше рассчитывать бюджет и быть готовым к таким случаям.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы попадут в финансовые трудности из-за мошенничества, манипуляции или обмана. Лучше отказаться от инвестиций в сомнительные проекты. Не доверяйте свои деньги чужим людям.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Над Стрельцами навис риск потери денег из-за неудачного решения. Лучше быть осторожнее в вопросе своих финансов.

Гороскоп для Стрельцов