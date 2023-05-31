Названы 3 знака зодиака, которые обеднеют в июне: кто рискует потерять все
Не всем знакам зодиака повезет в финансовом плане. Июнь может привести к бедности трех знаков зодиака.
Близнецы, Раки и Козероги рискуют потерять накопления и заработки в июне 2023 года. Им следует быть осторожными с расходами и покупками, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Представители этого знака зодиака постараются откладывать средства, но будут постоянно мешать дополнительные расходы и срочные покупки. Возможно, следует переосмыслить свой бюджет.
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Рак
Рак – в основном финансово грамотный знак зодиака, но в июне что-то пойдет не так. Инвестиции не будут приносить обратный доход и только приведут к бедности. Астрологи советуют переждать сложный период и попробовать другой способ вложения денег.
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Козерог
В июне Козерогам лучше отказаться от лишних трат и отложить более масштабные покупки на потом. Ни в коем случае не занимайте деньги и не давайте взаймы – потом не рассчитаетесь.
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