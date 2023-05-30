Летом удача для кого-то улыбнется, а от кого-то отвратится. Это может касаться двух знаков зодиака – Овнов и Дев, пишет 24 Канал.

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Овен

Лето может стать нелегким испытанием для вашей личной жизни. Могут начаться недоразумения со второй половинкой.

Астрологи советуют сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться манипуляциям. Сдержанность и контроль эмоций помогут успешно пройти это лето.

Гороскоп для Овнов

Дева

Лето этого года принесет некоторым представителям Дев проблемы на работе. Начальство может быть недовольно вашим трудом, а коллеги будут шептаться за спинами.

Любые поражения следует принимать с честью. Попытайтесь подумать о собственном деле и его реализации. Главное – не потеряйте уверенность в себе.

Гороскоп для Девы