Близнюки, Раки та Козероги ризикують втратити накопичення та заробітки у червні 2023. Їм варто бути обережними з витратами й покупками, пише 24 Канал.

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Близнюки

Представники цього знака зодіаку намагатимуться відкладати кошти, але постійно заважатимуть додаткові витрати та термінові покупки. Можливо, варто переосмислити свій бюджет.

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Рак

Рак – здебільшого фінансово грамотний знак зодіаку, та в червні щось піде не так. Інвестиції не приноситимуть зворотного доходу та лиш призведуть до бідності. Астрологи радять перечекати складний період та спробувати інший спосіб вкладення грошей.

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Козеріг

У червні Козерогам краще відмовитися від зайвих витрат та відкласти більш масштабні покупки на потім. Ні в якому разі не позичайте гроші й не давайте у борг – потім не розрахуєтесь.

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