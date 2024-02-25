Уже на следующей неделе эти 2 знака зодиака потерпят финансовый крах

Астрологи имеют неприятные новости для двух знаков зодиака на конец февраля и начало марта. В частности, уже на следующей неделе им стоит готовиться к финансовым проблемам, которые значительно испортят жизнь.

Тельцы и Девы, не повезет именно вам. Кто-то даже свяжется с мошенниками, которые много месяцев дурили голову. Подробнее читайте в гороскопе, который подготовил LifeStyle 24.

Печально Все из-за спешки: эти 4 знака скоро будут иметь проблемы

Телец

Конец февраля принесет Тельцам финансовые проблемы. Уже в начале следующей недели вы потеряете много денег. Дело в том, что попадете в руки мошенникам. Они готовили этот обман несколько месяцев и втирались вам в доверие. Было сложно заметить что-то подозрительное. Поэтому уже в марте придется много работать, чтобы вернуть прибыль.

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Дева

Девы всегда стараются беречь заработанные средства. Ведь помнят, как иногда приходилось тяжело работать. Однако астрологи говорят, что на следующей неделе внимательность вас сильно подведет. Ситуация будет критической, ведь денег почти не останется. Выйти из затруднительного положения вам поможет только специалист.

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