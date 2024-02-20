Овен, Рак, Весы и Козерог. Сами у этих четырех знаков возможны проблемы, передает LifeStylte 24.

Интересно Начнется белая: 2 знака зодиака, у которых в феврале наконец закончится черная полоса

Овен

Рожденные под этим знаком зодиака очень вспыльчивы и нередко принимают решения так быстро, что совсем не успевают подумать. Впрочем, в конце февраля стоит отказаться от этого. Хорошо подумайте, чтобы не оказаться в беде.

Гороскоп для Овнов.

Рак

Судьба подготовила кое-что интересно, впрочем, не обязательно приятное. Старайтесь не паниковать и воздержитесь от поспешных выводов. Дайте себе время хорошо все обдумать.

Гороскоп для Раков

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Весы

В конце месяца вам может поступить очень интересное предложение. Однако, не спешите в эту же секунду соглашаться. Оцените риски.

Гороскоп для Весов

Козерог

Стремление достичь успеха может привести к необдуманным поступкам и, как следствие, провалу. Лучше сосредоточьтесь на обоснованных шагах и избегайте безрассудства.

Гороскоп для Козерогов