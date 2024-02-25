Тельці та Діви, не пощастить саме вам. Хтось навіть зв'яжеться з шахраями, які багато місяців дурили голову. Детальніше читайте у гороскопі, який підготував LifeStyle 24.

Сумно Усе через поспіх: ці 4 знаки скоро матимуть проблеми

Телець

Кінець лютого принесе Тельцям фінансові проблеми. Вже на початку наступного тижня ви втратите багато грошей. Річ у тім, що потрапите в руки шахраям. Вони готували цей обман декілька місяців та втиралися вам у довіру. Було складно помітити щось підозріле. Тому вже у березні доведеться багато працювати, щоб повернути прибуток.

Гороскоп для Тельців

Діва

Діви завжди стараються берегти зароблені кошти. Адже пам'ятають, як інколи доводилося важко працювати. Однак астрологи кажуть, що наступного тижня уважність вас добряче підведе. Ситуація буде критичною, адже грошей майже не залишиться. Вийти зі скрутного становища вам допоможе лише спеціаліст.

Гороскоп для Дів