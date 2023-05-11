Летний период станет продуктивным для Тельцов, Дев и Водолеев. 24 Канал расскажет, как им удастся добиться финансового успеха в этот период.

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Телец

Некоторые представители Тельцов бывают слишком упрямы, поэтому им тяжело найти контакт с бизнес-партнерами. Но летом их ждет удачная и успешная сделка, которая принесет большую сумму на банковский счет.

Гороскоп для Тельцов

Водолей

В летний период Водолеям можно будет экспериментировать с объектами дохода: планеты на вашей стороне. У вас будет не только хорошая работа, но и обильные возможности подработки.

Гороскоп для Водолеев

Дева

Девам все же не помешает немного усердия и ответственности для того, чтобы прорваться вперед в финансовой сфере. Ваша производительность будет вознаграждена возможностью совершать дорогие покупки и не отказывать себе ни в чем.

Гороскоп для Дев