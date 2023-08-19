Заработают кругленькую сумму: 3 знака зодиака, которые сегодня получат деньги

В субботу, 19 августа, звезды прочат финансовый успех двум знакам зодиака. Сегодня они получат дополнительные деньги, на которые, возможно, даже не рассчитывали.

Так, Рыбы, Лев, Дева, для вас этот день будет финансово успешным. Вы можете заработать кругленькую сумму, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Ваше упорство и настойчивость уже сегодня может привести к финансовому успеху. Так что продолжайте работать в том же духе, у вас все получится.

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Лев

Сегодня у Львов могут появиться новые возможности для обогащения. Некоторые готовы очень хорошо заплатить за ваши услуги или продукты труда. Используйте свои таланты и навыки по максимуму.

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Дева

Ваша организованность и дисциплина могут привести к финансовым успехам. Руководитель оценит усердную работу, поэтому сегодня есть шанс получить дополнительные деньги.

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