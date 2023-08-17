Могут потерять все: 2 знака зодиака, у которых впереди финансовый крах

Звезды прочат, что уже этой осенью у двух знаков зодиака вероятный финансовый крах. Они могут потерять все.

Так, Скорпионы и Тельцы, осторожно распоряжайтесь собственными деньгами, потому что можете потерпеть крах и обанкротиться, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Казалось, что почти весь год у вас все идет как по маслу. В частности, смогли увеличить свои доходы, поэтому решили занять собственным делом. Впрочем, хорошо все обдумайте, потому что есть риск краха.

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Телец

Эта осень может быть для вас не из легких. Расходы могут значительно превысить доходы. Вероятно, вам придется искать новые способы заработка.

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