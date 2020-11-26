В Украине состоялась премьера голливудской комедии "Суперинтеллект". Что известно о сюжете фильма и актеров – узнавайте в материале LifeStyle 24.

"Суперинтеллект": сюжет голливудской комедии

Вопреки карантину компания Warner Bros. решила не откладывать премьеру и представила еще одну замечательную комедию – "Суперинтеллект". Как сообщает 24 канал, лента вышла в украинских кинотеатрах 26 ноября и задолго до первого показа привлекла внимание киноманов. А все потому, что в фильме показано, как судьба всего человечества оказалась в руках не безупречного шпиона в стиле Джеймса Бонда, а обычной американской домохозяйки.

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По сюжету, однажды за Кэрол Питерс начинает следить искусственный интеллект. Сначала женщина думала, что сошла с ума, ведь с ней начала говорить техника. Однако впоследствии она понимает, что это не розыгрыш: именно ее жизнь должна помочь искусственному интеллекту сделать выбор – уничтожить Землю, поработить или спасти. У Кэрол есть всего 3 дня, чтобы спасти планету. Однако есть большие проблемы: она – обычная среднестатистическая женщина, будни которой, казалось бы, серые и однообразные. Как же ей удастся убедить искусственный интеллект, что жить на Земле – прекрасно?

"Суперинтеллект": смотрите трейлер комедии

Главную роль в картине исполнила "королева юмора" Мелисса Маккарти. Ее появление в фильме "Суперинтеллект" также привлекло внимание киноманов.

Мелисса Маккарти в фильме "Суперинтеллект" / Фото Warner Bros.

Но это далеко не единственная причина, почему стоит посмотреть новинку Warner Bros. Ко дню премьеры "Суперинтеллекта" мы подобрали 7 малоизвестных фактов о фильме, которые смогут вас удивить и заинтересовать.

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Интересные факты о комедии "Суперинтеллект"

Искусственный интеллект в комедии заговорил голосом знаменитого ведущего Джеймса Кордена. Кроме этого, мужчина появляется в нескольких сценах ленты. Приглашение сняться в фильме ведущий получил от актрисы Мелиссы Маккарти и режиссера Бена Фалкоуна. Джеймс Корден без раздумий согласился сыграть в "Суперинтеллекте". Интересно, что звонок от представителей Голливуда он получил в подготовке к королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Поэтому когда представители ленты позвонили, ведущий как раз бегал в Лондоне в поисках идеального костюма.



Джеймс Корден получил роль в комедии "Суперинтеллект"​ / Фото Slash Film

Сначала авторы проекта видели в главной роли мужчины. Однако стоило Мелиссе Маккарти взять в руки сценарий, как она поняла, эта роль как создана именно для нее. Поэтому актриса сразу же предложила свою кандидатуру и убедила отдать именно ей главную роль. И результат действительно получился великолепным. Сестра сценариста фильма "Суперинтеллект" Стива Мэлори работает в компании Microsoft. Женщина создает программный код для программы искусственного интеллекта. Бен Фелкоун и Мелисса Маккарти уже в четвертый раз работали вместе над созданием фильма. Ранее они отсняли ленты "Тэмми", "Душа компании" и "Леди Босс". Такой тандем не удивил Голливуд, ведь актриса и режиссер женаты уже более 15 лет. Именно поэтому сценарий фильма "Суперинтеллект" попал в руки Мелиссы Маккарти.



Мелисса Маккарти и режиссер Бен Фалкоун / Фото The New Yorker